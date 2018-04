YouTuber na kritiek op ontmaskering: 'Ik ben niet zomaar een cowboytje'

Dollemans­rit van motorrij­der over N375 tussen Meppel en Ruinen

18 april Je mocht er hoogstens 80 kilometer per uur rijden. Een motorrijder uit Hattem had er lak aan en scheurde 193 kilometer per uur op de N375 tussen Ruinen en Meppel. Op dat moment, dinsdagavond laat, waren er toevallig politieagenten aanwezig. Die wilden hem aanhouden, dat lukte niet. Later deden collega's van de landelijke politie dat op de Veluwe wel.