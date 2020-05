YouTuber uit Meppel jaagt maanden op Habbo Hotel naar pedo’s en lokt ze in de val

Video Mix en match bij Take Away, de tijdelijke, culinaire drive-in van Meppel

9 mei Horeca-ondernemers proberen in corona-tijd op vele manieren het hoofd boven water, het personeel aan het werk en de gasten tevreden te houden. Maar in Meppel doen ze dat op wel heel creatieve wijze. En vooral: samen. Met een culinaire drive-in: ‘Taste Away, the local food experience’.