YouTuber uit Meppel lokt mogelijke zedenverdachte naar 'date'

Op een chatsite deed YouTuber Sven van der Meulen zich voor als een 15-jarige en kwam zo in contact met de Groninger. Na enkele seksueel getinte chatgesprekken spraken de twee afgelopen maandag af bij de McDonald's in Hoogeveen. In de tussentijd nam Van der Meulen contact op met de politie. Afspraak was dat de politie het gesprek, direct na de ontmoeting, zou overnemen van de YouTuber.

En zo geschiedde. De telefoon van de mogelijke zedenverdachte uit Groningen werd in beslag genomen. Daarnaast doorzocht de politie ook zijn woning en nam zij zijn computerapparatuur in beslag. In overleg met het Openbaar Ministerie is de man niet direct opgepakt. Uit onderzoek moet blijken of er iets strafbaars op de apparatuur wordt gevonden. Is dat het geval, dan kan de Groninger alsnog worden gearresteerd.

Tweede mogelijke zedenzaak

Naast de 'date' met de Groninger bekende de onlineprogrammamaker ook dat hij gegevens had over een andere mogelijke zedenzaak. Hij zou beeldmateriaal hebben ontvangen van een eventuele verdachte. Er ontstond een discussie tussen OM en politie: Zou de YouTuber strafbaar zijn omdat het de tweede keer was dat hij in bezit was van kinderporno?

Omdat de onlineprogrammamaker eventueel strafbaar is, kreeg hij het advies om het beeldmateriaal te verwijderen. 'Wanneer je per ongeluk wordt geconfronteerd met kinderporno is het een ander verhaal dan wanneer je actief op zoek gaat om een zedenverdachte te ontmaskeren', schrijft de politie.