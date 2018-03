YouTuber uit Meppel lokt zedenverdachte naar 'afspraakje'

YouTuber Van der Meulen deed zich volgens de politie op een chatsite voor als een 15-jarige jongen en kwam daar in contact met de Groninger. Na enkele seksueel getinte chatgesprekken werd een datum uitgezocht voor 'een date' bij de McDonald's in Hoogeveen. Vervolgens lichtte Van der Meulen de politie in.

De ontmoeting tussen Van der Meulen en de Groninger vond afgelopen maandag plaats in Hoogeveen. Na de kennismaking verplaatsten de twee zich naar de auto op de parkeerplaats. De Groninger liet in zijn auto beeldmateriaal, volgens Van der Meulen kinderporno, op zijn telefoon zien. Vervolgens namen de aanwezige politie-agenten in burgerkleding het over van de YouTuber. De telefoon van de zedenverdachte werd in beslag genomen. De woning van de man werd doorzocht en computerapparatuur werd meegenomen voor nader onderzoek.

Onderzoek

Na overleg tussen de politie en het Openbaar Ministerie werd de verdachte niet gelijk aangehouden. ,,Uit onderzoek moet blijken wat voor strafbaars er gevonden wordt", aldus de politie. Afhankelijk van wat er op de apparatuur van de Groninger wordt gevonden kan hij op een later moment alsnog worden aangehouden.

,,We mogen een verdachte een bepaalde tijd vasthouden na diens aanhouding. Als in de tussentijd de onderzoeksresultaten nog niet bekend zijn kunnen we geen goed verhoor afnemen", verklaart de politie.

Zelf strafbaar

De YouTuber vertelde aan de politie dat hij ook gegevens had over een andere zedenzaak. Hiervan zou hij beeldmateriaal hebben gekregen via een mogelijke verdachte. Na overleg tussen politie en het Openbaar Ministerie ontstond de discussie of de YouTuber zelf strafbaar zou kunnen zijn omdat dit een tweede keer was dat de Meppeler kinderporno in zijn bezit had. Wanneer je per ongeluk wordt geconfronteerd met kinderporno is het een ander verhaal dan wanneer je actief op zoek gaat om een zedenverdachte te ontmaskeren. Vanwege de mogelijke strafbaarheid van de YouTuber adviseerde de politie hem om het beeldmateriaal te verwijderen.