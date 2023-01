Ze betaalden ruim 30 miljoen aan zichzelf, nu moeten ‘gewiekste’ oud-directeuren energiebedrijf Rendo de cel in

Personeel huisartsen­prak­tijk in Zwolle neemt ontslag, 4600 patiënten in onzeker­heid: ‘Doodsteek­ac­tie’

Zo’n twintig medewerkers van huisartsenpraktijk deBolleBieste in Zwolle nemen per 1 januari ontslag. Zij zijn ontevreden over de werksituatie onder de nieuwe eigenaar Co-Med, die de praktijk op 1 juli overnam van de gepensioneerde huisarts Edi de Jong.

