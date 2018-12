Zesduizend toeschouwers genieten van opnames Kerst met de Zandtovenaar in Meppel

videoZesduizend toeschouwers zijn op donderdagavond aanwezig op het Grote Plein in Meppel bij de opnames van het KRO-NCRV-programma ‘Kerst met de Zandtovenaar’. De vrieskou deert Zandtovenaar Gert van der Vijver niet. Zijn grootste wens komt uit: het blijft de hele avond droog en er is nauwelijks wind.

,,Het was een mooie nacht in het plaatsje Bethlehem,” is de eerste zin van het kerstverhaal dat Klaas van Kruistum donderdagavond vertelt. Een mooie avond is het ook in Meppel. Het Grote Plein en de Grote Kerk zijn fraai versierd en verlicht en de rook vanuit rookkanonnen zorgt voor een mystieke sfeer. De sterren en de maan blijven verborgen achter de bewolking, maar de Zandtovenaar is blij dat het droog blijft en er nauwelijks wind is. De vrieskou deert hem niet. Met opgestroopte hemdsmouwen creëert hij de ene na de andere indrukwekkende zandtekening. Hij maakt zijn kunstwerken in een kerststal in twee zandbakken, die de vorm hebben van kribbes. Als gereedschap gebruikt hij zijn vingers, een kwast en een doek. Op grote schermen kan het publiek zijn werkzaamheden volgen. Hij werkt daarbij gelijk op met de verteller. Als Van Kruistum Jozef en Maria, de herders en het kindeke Jezus introduceert, maakt de Zandtovenaar ondertussen binnen een minuut zandportretten van hen.

Volledig scherm De Zandtovenaar op het Kerkplein in Meppel. © Wilbert Bijzitter

Jonge artiesten

Tijdens het programma zingen jonge artiesten kerstliederen. Yosina Roemajauw uit Olst, Kaj van der Voort, Renee de Gruijl en Max & Anne en Gospelkoor Soundwise treden op. Regisseur David Grifhorst, die ook The Passion regisseer, vertelt dat hij hun podium in Meppel speciaal voor de uitzending heeft laten bouwen. Hij vindt het plein heel mooi, maar het lastigste dat hij ooit heeft meegemaakt. Eindredacteur Reinder van Dijk toont zich heel tevreden over de locatie. ,,Het is een fantastisch plein, deze karakteristieke plek is voor ons perfect!” Hij prijst ook de gastvrijheid van Meppel, die na Gouda, Alkmaar, Roermond, Apeldoorn, Lelystad en Emmeloord, als eerste Drentse stad gastheer is. ,,Meppel is voor ons als een warm, gastvrij bad, de gemeente toonde souplesse en vriendelijkheid bij de organisatie.” En dat is precies wat de stad wil uitstralen volgens burgemeester Richard Korteland. In zijn openingswoordje heet hij de kijkers en toeschouwers daarom welkom met de woorden: ,,Vanavond is Meppel op zijn best, ons thema is gastvrijheid, kom nog eens terug bij daglicht!’

Met de uitzending wil Meppel zich, na de Sinterklaasintocht in 2015, opnieuw op de kaart zetten. Door de vier uitzendingen van ‘Kerst met de Zandloper’ op televisie en voorafgaand dertig promotiefilmpjes per dag, krijgt de stad in ieder geval heel wat aandacht op televisie. Voor de productiekosten vraagt de KRO-NCRV om een financiële bijdrage van de gemeente van maximaal 120.000 euro, een derde gedeelte van de totale productiekosten. De Provincie Drenthe heeft aangegeven een financiële bijdrage te willen leveren met een maximum van 50.000 euro.

Volledig scherm Kerst met de Zandtovenaar in Meppel. © Wilbert Bijzitter

High five

Als het gospelkoor het slotlied ‘Joy to the World’ heeft gezongen, klimt Mario Siekman (13) op een dranghek. De Meppelaar geeft alle twintig leden een high five. ,,Ik vond het leuk, er was een goede sfeer, ze hebben de kerstboodschap mooi gebracht voor Meppel en de hele wereld’’, zegt hij enthousiast. Zijn huisgenote en vriendin Elza van Lingen (16) is ook onder de indruk van de Zandtovenaar. ,,Vooral de gelaatsuitdrukkingen vond ik knap gedaan.”

Jolette Bennink uit Genemuiden kijkt elk jaar op televisie naar het programma. ,,Het is nu op rijafstand en daarom ben ik speciaal met mijn kinderen naar Meppel gekomen. Prachtig, hartstikke mooi!” Terwijl zij bibberen van de kou, zit een achttal gasten van pizzeria heerlijk warm vanachter het glas te kijken naar het kerstspektakel. ,,Op deze populaire plaatsen op de verdieping konden mensen bieden via een last minute veiling op facebook. De opbrengst van 100 euro is voor het Nationale Ouderenfonds”, vertelt eigenaar Tom Dröge.