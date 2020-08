Zestien verdachten in ‘cokemanegezaak’ blijven vastzitten

Van de zeventien verdachten die op 7 augustus bij de ontmanteling van een cocaïnewasserij in Nijeveen zijn aangehouden blijven er zestien vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdagmiddag bekendgemaakt.

Hun voorarrest is vandaag met negentig dagen verlengd. Een verdachte is vrijgelaten.

Wasserij

De politie trof in een omgebouwde manege aan de Nijeveense Bovenboer een cocaïnewasserij aan die zijn gelijke in Nederland niet kent. Er was capaciteit om dagelijks tussen de 150 en 200 kilo cocaïne te vervaardigen met wastechnieken, waarbij opgeloste cocaïne wordt teruggewonnen met chemicaliën. In dit geval werd de drugs uit steenkool ‘gewassen’.

De dagelijkse productie kon volgens de politie een straatwaarde van 4,5 tot 6 miljoen euro hebben. Hoe lang de wasserij in bedrijf is geweest, is nog niet duidelijk. Ook werd er zo’n 100 kilo cocaïne gevonden.

Ploegendiensten

Er waren slaapvertrekken en recreatieruimtes aanwezig in de manege. Dat kan erop wijzen dat er werd gewerkt in ploegendiensten. In Nijeveen werden zestien verdachten opgepakt. Verder deed de politie invallen in Elshout en Apeldoorn, waar ook nog een verdachte werd aangehouden. In totaal gaat het om drie Nederlanders (van wie een ook een Colombiaanse nationaliteit had), dertien Colombianen en een Turk.