Ziekenhuis in Meppel in beeld als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne

Een nachtje proefsla­pen in het nieuwe ziekenhuis in Meppel: ‘Kunnen kleine dingen nu nog aanpakken’

Dertig medewerkers van Isala sliepen vannacht voor het eerst in het nieuwe ziekenhuis in Meppel. Dit om te testen of alles goed werkt voordat het ziekenhuis over twee weken gaat verhuizen. ,,De patiënten moeten niet tegen dingen aanlopen die wij al hadden kunnen zien.”

17:00