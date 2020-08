Zwaar bewapende agenten doen inval bij manege Nijeveen: onderzoek naar verdovende middelen

De politie is vanmorgen een manege aan de Nijeveense Bovenboer in Nijeveen binnengevallen, in verband met een onderzoek naar verdovende middelen.

Woordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid van de politie kan nog niet zeggen of de politie drugs heeft aangetroffen. Wel zijn er meerdere mensen aangehouden; onbekend is nog hoeveel. ,,We zijn nog druk bezig met het onderzoek, sowieso de rest van de dag.”

Naast politie, vrachtwagens en een grote passagiersbus is ook een gepantserd voertuig op het terrein, een zogenaamde bearcat , ter plaatse. Die wordt alleen bij uitzonderlijke en gevaarlijke situaties ingezet. Op het terrein lopen onderzoekers in witte pakken. Even na het middaguur werden paarden van het terrein afgevoerd.

Bewapende mannen

Buurtbewoners keken vanochtend raar op toen de politie met groots geschut de woning en de stallen binnenviel. Ze zagen zwaar bewapende mannen door hun straat lopen, en een politiehelikopter boven de manege vliegen.

De eigenaar van het pand is een 64-jarige paardenfokker en -handelaar. Of hij is aangehouden, is nog onduidelijk. Buren omschrijven hem als een gewone man, die vaak zijn gezicht op straat en op het tegenovergelegen akkerland liet zien. Hij zou samen met zijn moeder van 92 in de riante woning aan de Nijeveense Bovenboer wonen. Onduidelijk is nog of ook de moeder is gearresteerd.

Er zou in het pand een bedrijf actief zijn die opgeknapte computers zou verkopen. In verband met de politieactie is de 3e Nijeveense Kerkweg afgesloten.