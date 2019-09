Zwemmer vermist; grote zoekactie in meertje bij Meppel

Russen voerden digitale aanvallen uit vanuit datacen­trum in Meppel

3 september Vanuit een datacentrum in de weilanden van Meppel voerde de Russische inlichtingendienst digitale aanvallen uit in Oost-Europa. Ook zou de ‘digitale Russische commandopost’ kijken naar manieren om de besturing van bruggen en sluizen in West-Europa uit te schakelen. Die ontdekking is in het voorjaar van 2015 gedaan door de militaire veiligheidsdienst MIVD.