Alles over picknicken en buiten eten

Als kleine jongen volgde ik met belangstelling de avonturen van de toen wel erg piepjonge Clint Eastwood die als Rowdy Yates in de cowboyserie Rawhide eindeloos grote kuddes koeien door even eindeloze vlakten ergens in Amerika dreef. In de ruim tweehonderd afleveringen die er in de jaren zestig zijn uitgezonden werden wild kolkende rivieren getrotseerd, noodweren overleefd en gemene veedieven en vijandige indianen in de pan gehakt.