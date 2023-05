Astrid werd ‘de eeuwige vrijgezel’ genoemd: ‘Mijn omgeving sloeg achterover toen ik een vriend kreeg’

BV de Liefde Ellen werd verliefd op haar Airbnb-gast: ‘Van de zolder naar mijn slaapkamer’

Ellen (36) verhuurde een kamer via Airbnb en werd verliefd op een gast: Peter (50). ‘Van de zolder verhuisde hij naar mijn slaapkamer.’ In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en (deze keer niet) anoniem over hun relatie.