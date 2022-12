Column Anne Neuteboom | Ik dwong mezelf blauwe kaas te leren eten

Hemd van het lijf Tjeerd Oosterhuis eet graag gezond: ‘Maar mag van mezelf één keer per week broodje kroket’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Work hard, rest hard, zo voorkomt hij een burn-out. En sport hard. ‘Maar eens per week mag ik een broodje kroket.’

19 november