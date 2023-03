Column Kirsten van Teijn | Ik speelde in ‘Hetero-Heiloo’, hoopte dat er veel veranderd zou zijn

Interview Charlotte Nijs moest liegen over Wie is de Mol: ‘Joost zei: Dit klopt niet, ik hou ermee op’

Journalist Charlotte Nijs (34) werd in rap tempo een opvallende politiek duider. Onlangs verruilde ze SBS voor de studio’s van EenVandaag als opiniepeiler. Een nieuw leven. ‘Den Haag was verslavend en ik vond het heerlijk, maar ik ben nu liever vaker thuis,’ zegt ze in dit interview uit ons magazine Mezza.