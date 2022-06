Coole mensen kruipen niet over de stoep met een douchemuts op

Een vrouw op straat vond me niet cool. Dat was spijtig want ik vond haar extreem cool. Ze was het type mens waarvan je denkt: ‘jij bent ongelooflijk hip! Óf dakloos.’ Ik vind dat altijd heel imponerende mensen. Zelfs haar sigaret was cool, op dezelfde manier als die van Sandy in de laatste scène van de film Grease. (Op zich was het nóg cooler geweest als ik mensen op m’n dertigste niet meer zou categoriseren op coolheid, maar zo zijn de dingen nou eenmaal gelopen.)