Daria ging op sterfdag van vriendin op date met Martijn: ‘Hij zag me op een kwetsbaar moment’

BV de Liefde Amerikaan­se Lucy kwam voor Tim naar Nederland: ‘En nu ben ik afhanke­lijk van een man’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Lucy (45) had geen idee waar Nederland lag, ze kwam hier wonen voor Tim (47). ‘En nu ben ik afhankelijk van een man.’