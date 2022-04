De Britse eikel beloofde me binnen twintig minuten in slaap te zennen

BV de Liefde Cees is impotent: ‘Hij is vinding­rijk, ik mis zijn erectie totaal niet’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Clara (53) wilde nooit meer daten met haantjes. En toen ontmoette ze de impotente Cees (59): ‘Hij verzwolg me met zijn grote hart en sterke schouders.’

1 maart