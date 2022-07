De landschapsfoto's van Sébastien hebben iets weg van M.C. Escher: ‘Ik zie overeenkomst’

Hemd van het lijf Beatrijs Smulders gaf 2,5 jaar borstvoe­ding: ‘Mijn borsten zijn nog steeds kwiek’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Na veertig jaar verloskunde is inslapen een probleem voor Beatrijs Smulders, maar elke ochtend een koude douche houdt haar fit. Ze is blij dat ze er nog zo jong uitziet: ‘Alleen een nekcorrectie sluit ik niet uit.’

31 mei