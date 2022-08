En toen gingen ze massaal uit de kleren

Interview Bonnie St. Claire over leven na de drank: ‘Heb energie voor tien, maar mijn lever is aangetast’

Ze zit al meer dan vijfenvijftig jaar in het vak, maar aan stoppen denkt Bonnie St. Claire (72) niet. Sterker: sinds ze niet meer drinkt heeft ze het gevoel dat ze net is begonnen. ‘Ik zit nog vol plannen, als ik tachtig ben, wil ik een theaterprogramma maken,’ vertelt ze in ons weekendmagazine Mezza.

