Gerrit Hiemstra verheugt zich op frisse wind: ‘Mijn kinderen krijgen mijn stemkaart’

Shody fotogra­feer­de haar straatgeno­ten: ‘Ik wilde weten wie achter die voordeuren woonden’

MEZZA-fotograaf Shody Careman (37) sloot zich een maand op in haar eigen wijk Lombok in Utrecht. Ze at schnitzels bij het eetcafé om de hoek, vierde haar vrijgezellenfeest in het nabijgelegen hotel-restaurant en portretteerde haar straatgenoten, die ze beter leerde kennen.