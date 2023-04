Gert maakte het uit en kreeg bericht van haar dochter: ‘Ze was heel bedroefd’, toen gaf hij het nog een kans

BV de LiefdeEen oproep in de krant bracht Gert (85) en Els (75) samen. Het duurde even voor het een relatie werd: ‘Met het ov naar haar dorp was geen optie.’ In deze Mezza-rubriek vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.