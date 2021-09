Half Marokkaanse Racheda durfde niet eerlijk te zijn over afkomst: ‘Vertelde dat ik Spaans was’

‘Ik was een jaar of 8 toen ik me realiseerde: er is een norm. En wij voldoen niet aan die norm. Tot dan vond ik het volstrekt normaal dat ik alleen door mijn moeder werd opgevoed. Waar mijn vader was, geen idee. Het boeide me ook niet. Natuurlijk, toen ik naar school ging en in aanraking kwam met andere kinderen zag ik dat sommige kinderen wel een vader hadden. Dat het daar anders was. Maar in het arme deel van Amsterdam-West waar ik opgroeide was het nergens écht normaal. Veel vaders waren afwezig, er werd gedronken of er was agressie. Wij waren één van de velen. In die tijd – we hebben het over de jaren 80 – was er alleen op woensdagmiddag kindertv. Terwijl ik op mijn buik op de grond kinderseries lag te kijken bedacht ik me: blijkbaar is er zoiets als een papa en een mama die samen voor de kinderen zorgen. Ik heb alleen een mama.