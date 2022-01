Het voelt heel erg op weg naar het einde, maar dat zou toch te snel zijn?

interview Soundos: ‘Kreeg soms letterlijk te horen: hebben al allochtoon in ons programma’

Ze kan niet zingen, niet koken, niet dansen, maar wel grappen maken. En op haar bek gaan en weer opstaan, daar is ze ook heel goed in. Kortom, het gaat lekker met comedian Soundos el Ahmadi (39): ‘Mijn moeder leeft, mijn dochter doet het goed, ik ben happy met Daniël en ik kan pinnen wanneer ik wil’, vertelt ze in ons weekendmagazine Mezza.

18 december