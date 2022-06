Hiep hiep, hoera! Joost Prinsen wordt 80: ode aan een ‘wandelende gedichtenbundel’

‘Joost en ik delen een soort nonchalance’

Ooit zei hij tijdens een repetitie tegen me, toen hij me bezig zag: luiheid wordt niet geduld. Ik denk dat ik er iets te makkelijk over dacht. Hij had wel gelijk, het is makkelijk om nonchalant om te gaan met talent. Uiteindelijk moet er achter die nonchalance noeste arbeid zitten om het bijzonder te maken. Ik denk dat Joost daar ook iets van zichzelf in herkent, hij heeft ook die nonchalance. Daarom zijn we ook bevriend. We zijn dezelfde types, we herkennen veel van onszelf in elkaar. Allebei hebben we een hoop levensvreugde, we zoeken het plezier op in wat we doen, we houden onze ogen open voor onze medemens. En we delen onze liefde voor sport, en dan met name voetbal en wielrennen. Joost belt me vooral als PSV slecht speelt: ‘Waar zit ik nou naar te kijken, Lammers!’