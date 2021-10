Ho ho vent, je bent ook al 63 hè, je kan niet alles op die kanker afschuiven

Een ‘Rotmiddag’ in een kapel in Brabant. Voor de vuist weg speel ik uit mijn repertoire. ‘Het lijkt wel of je steeds beter wordt,’ prijst een echtpaar uit Den Haag dat zo’n tien keer per jaar komt kijken. En ja, zo voelt het ook. Echt een wonder, hoe op het podium alle moeheid, alle pijn als bij toverslag verdwijnt.