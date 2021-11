Hun kleindochter is net geboren als de ouders van Leonie samen uit het leven stappen

BV de Liefde Alleen maar seksdates met vrouwen boven de 45: 'Zijn vaker oké met zichzelf’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Kors (50) en Hanna (50) hebben seks met anderen. Af en toe met een pilletje erbij want daar worden ze nog losser van. ‘Uit onze dates ontstaan soms echte vriendschappen.’

18 november