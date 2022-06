Ik geef de mensen graag iets mee

Lieve mensen, u kent mij waarschijnlijk niet. U kunt nu al stoppen met lezen, maar als u denkt: ik wil wel meer over haar weten, lees dan nog even door. Want met elk woord geef ik meer over mezelf prijs. Mijn naam is Marja van Katendrecht. Misschien is het handig om te vertellen dat tien jaar geleden mijn leven in een stroomversnelling is gekomen. Ik werd toen de Nederlandse ambassadrice van Rotterdam. Getrouwd ben ik ook, maar mijn man Huib zit op de grote vaart, dus ik zie hem weinig. Ik denk dat hij op dit moment op de Stille Oceaan vaart, want ik heb al zo’n tijd niks van hem gehoord... O, ik dwaal af, merk ik. Ik deel nog even mijn favoriete motto met u. Dat is: je kunt aan de buitenkant nooit zien wat er zich bij iemand van binnen afspeelt.