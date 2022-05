Ik hou Jan en Elvis vast, we knikken en huilen, alles is gezegd

Al vroeg in het ziekteproces bespraken we de wat-als-situatie. Jan had daar een duidelijke mening over, tot het gaatje hoefde niet. Vorig jaar, bij het eerste euthanasiegesprek, verschoot de huisarts even omdat hij dacht dat Jan toen al wilde gaan. Jan wilde in eerste instantie niets weten van slopende chemo, maar knallen op het podium tot het niet meer kon en daarna ‘bedankt en niet tot ziens’.