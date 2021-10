Ik houd ‘Sexdagboek’ omhoog, de dames in de gevangenis beginnen te joelen en te lachen

‘Over welk boek willen jullie meer horen?’ vraag ik.



Het is zaterdagochtend en ik sta in de sportzaal van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis, waar ik een lezing mag geven over mijn werk. Mijn publiek bestaat uit tientallen gedetineerden, zowel afgestraften als nog niet afgestraften, ofwel: ze zijn al veroordeeld of nog in voorarrest. Ook een aantal bewaarders en de bibliothecaresse van de gevangenis zijn present.



Toen mijn manager Marit en ik op het terrein van de penitentiaire inrichting arriveerden, moesten we langs de luchtplaats om bij de sportzaal te komen. De gevangenen waren op dat moment buiten, sommigen leunden verveeld tegen de hekken. We werden uitgebreid bekeken en nagestaard.