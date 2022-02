Ik schiet meteen vol als de arts een inschatting maakt, daar kunnen we mee verder

BV de Liefde Een geheime seksrela­tie: ‘We vonden dat we niet écht overspel pleegden’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Caroline (54) had decennialang een geheime seksrelatie met de zeven jaar oudere Rick. ‘De lust bleef maar oplaaien.’

