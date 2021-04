Inge werd verliefd op de vader van een vriendin: ‘Ik zit niet meer in het vriendengroepje’

Emotionele barometer Hebben we er nog zin in met z’n allen? ‘Iedereen om mij heen is overspan­nen’

26 maart Hoe gelukkig zijn we? Missen we die drie kussen? Hebben we er nog een beetje zin in met z’n allen? Onderzoeksbureau I&O Research peilde de gemoedstoestand van Nederland. ‘Het is echt niet allemaal kommer en kwel.’