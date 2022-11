Jane raakte zwanger van man die al relatie had: ‘Ik eiste dat hij het zijn vriendin zou vertellen’

BV de Liefde Robs grote liefde overleed: ‘Toen een vrouw me probeerde te versieren, begon ik te hyperventi­le­ren’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Rob (59) is aan het herstellen van de dood van zijn grote liefde. ‘Iedereen vindt dat ik op Tinder moet.’

15 november