Joep Schreuder niet verrast over onthullingen NOS Sport: ‘Heb hen al veel eerder op de hoogte gebracht’

In zijn boek Ter plekke opent Studio Sport-verslaggever Joep Schreuder (57) de aanval op de moderne sportjournalistiek en spaart daarbij zijn NOS-collega's niet. 'Waarom zou je in een talkshow gaan zitten als je zelf ook vragen kunt stellen?' zegt hij in dit interview

De beste ‘autoraamjournalist’ van Nederland, werd verslaggever Joep Schreuder ooit genoemd. Vanwege zijn kwaliteit de microfoon van Studio Sport de bolide van een ontslagen óf bijna aangestelde voetbaltrainer in te wringen, precies op het enige moment dat het geblindeerde venstertje zich even opent: aan de slagboom van de stadionparkeerplaats.

Schreuder vindt het geen eretitel, zegt hij. Hij doet wel meer dan rondhangen bij de toegangspoorten van parkeerterreinen. Maar aan de andere kant: de oefening in geduld in de jacht op die ene quote die bijdraagt aan de oplossing van weer een voetbalmysterie, past wel in zijn opvatting van sportjournalistiek. Die kent bij Schreuder, inmiddels ruim twintig jaar in dienst van Studio Sport, een eenvoudige definitie: daar zijn waar het gebeurt.



En over die zienswijze kan Schreuder vurig praten. Zelfs op het grijze terras van een wegrestaurant aan de A27 richting zijn woonplaats Breda. Reden voor de afspraak is het verschijnen van zijn eerste boek Ter plekke, een verzameling korte verhalen die bij elkaar lezen als een pleidooi voor zijn manier van werken: altijd met de neus aan het venster van de actualiteit.



Joep Schreuder.

Die benadering levert al sinds zijn aanstelling bij Studio Sport in 2001 reportages op zoals die er langs de Nederlandse velden maar weinig worden gemaakt: dikwijls met een prominente rol voor de verslaggever zelf en meestal met de voornaam van de geïnterviewde – of die nu Arne Slot heet of Diego Armando Maradona – familiair verwerkt in de gestelde vragen. AD-columnist Sjoerd Mossou schreef: ‘Joep maakt items die boven het maaiveld uitsteken. Meestal met zijn eigen hoofd daar hoog bovenuit. IJdel misschien, maar ook dapper.’

Dat hoofd van mij heeft een functie, het maakt een reportage dynami­scher

Het citeren van de regels leidt tot lichte ergernis aan de andere kant van de terrastafel, waar net de brand is gejaagd in een nieuwe sigaret. ‘Daar was Mart Smeets ook altijd zo boos over, over mijn hoofd in beeld. Ik kan je zeggen dat ik er een trend mee heb gezet. Ik zie nu bijna niets anders dan wat ze het two shot noemen: twee pratende hoofden in beeld. Wat moet ik er verder over zeggen, over dat gezeik over mijn zogenaamde ijdelheid? Dat hoofd van mij heeft een functie. Het maakt een reportage dynamischer. Andere collega’s gebruiken een voice-over om iets eigens toe te voegen, ik doe het zo. Maar als je het voor ijdelheid wilt aanzien, ga je gang. Dan denk je alleen wel helemaal volgens de oude cultuur van Smeets en anderen bij de NOS: O, die Joep wil zo graag in beeld. Nee, Joep wil iets maken, dat zich onderscheidt van de rest.’

Het zal niet de laatste keer zijn dat Schreuder zijn collega’s op het Hilversumse Mediapark –naar hun plek in het NOS-gebouw door Schreuder steevast aangeduid als ‘de vierde verdieping’ – scherp bespreekt. In zijn boek staan behalve terugblikken op ontmoetingen met voetbalcoryfeeën als Guus Hiddink en Dick Advocaat en achter-de-schermen-anekdotes over Studio Sport, ook kritische observaties over de redactiecultuur daar.

En dat juist in de periode waarin wordt gewacht op de uitkomst van twee grootschalige onderzoeken naar die cultuur, die volgden op een onthullend artikel van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag op de redactievloer en het uitblijven van het aanpakken daarvan door de leiding. Na de publicatie stapte de hoofdredactie op. Schreuder (‘We gaan het er toch niet te lang over hebben? Mijn boek was al af toen alles naar buiten kwam.’) weegt zijn woorden over de zaak zorgvuldig.

Joep Schreuder.

Was je verrast door wat je las?

‘Nee.’

Wist jij van de in de krant beschreven affaires?

‘Ik ben niet vaak op de vierde verdieping, hè. Dat is wel goed om te weten, Stefan. Ik keek vooral vanaf de buitenkant.’

Je bleek deel uit te maken van een verrotte organisatie.

‘Nee, de organisatie is niet verrot, maar heeft wel stilgestaan. Ik hoop dat die akelige voorbeelden van scheve man-vrouwverhoudingen leiden tot verfrissing en verversing. Misschien is het goed om even te zeggen dat ik uit een andere wereld kom. Ik werkte in de jaren negentig op een school voor kinderen met psychiatrische stoornissen. Wij moesten daar heel goed surveilleren, want op het schoolplein liepen angstige kindjes en kinderen met agressieproblemen door elkaar.

Ik geloof niet dat ik heb meegedaan aan verbale agressie of het beschermen van de eigen belangen

‘Eigenlijk verschilde de vierde verdieping niet heel veel van die speelplaats. Ik denk dat heel veel dingen beter waren gegaan als er was gesurveilleerd. Als dat kwetsbare kind, dat mij in de pauze een handje gaf omdat het bang was voor de luidruchtige klasgenoten, was beschermd.’

Je was niet verrast over de onthullingen, zeg je. Heb je dan zelf ook meldingen gedaan?

‘Ik heb leidinggevenden bij de NOS en ook bij de NPO al veel eerder op de hoogte gebracht van wat ik zag, ja. Goede gesprekken gehad. En dan vraag jij: wat is daarmee dan verder gebeurd? Nou, eigenlijk nog niets dus.’

Ben jij jezelf wel altijd bewust van je positie als beeldbepalend verslaggever tegen wie jonge medewerkers opkijken?

‘Ik geloof niet dat ik heb meegedaan aan verbale agressie, aan groepsvorming of het beschermen van de eigen belangen. We zijn nou klaar over de problemen bij de NOS, hè? Ja, vind ik wel. Nu weer over het boek, hoor.’

Joep Schreuder.

Nog even. Collega Tom Egbers zit nu thuis omdat hij is beschuldigd. Kan hij wat jou betreft terugkomen?

‘Ik heb niets over individuele gevallen te zeggen, Stefan. Dat snap je toch wel? Wat ik vertel over de cultuur en het gebrek aan surveillance is toch ook interessant?’

Heb je er vertrouwen in dat er nu daadwerkelijk iets verandert?

‘Dat dit is gebeurd, is het beste wat ons kon overkomen. Het wolkendek gaat open, de panelen gaan schuiven. En nu moeten de mensen die het nu voor het zeggen krijgen de kans krijgen. Laten we hopen dat het ze lukt. Want de NOS is mij ook lief, hè. Het is fucking mooi om met al dat geld mooie dingen te kunnen maken. Je moet alleen niet denken dat je van werken bij wat onze hoofdredacteur een ‘triple A-omroep’ noemde, zo’n belangrijk persoon wordt dat je het recht hebt collega’s slecht te behandelen. Of dat het tijd wordt dat er een Mart Smeets Plantsoen wordt aangelegd. We zijn Edison niet hè, Stefan. We hebben de microfoon niet uitgevonden. We zijn gewoon interviewers, presentatoren, verslaggevers.’

Meningen zijn belangrij­ker geworden dan vragen

De ego’s in Hilversum zijn inmiddels groter dan die in de voetbalwereld, concludeer je in je boek.

‘Dat vind ik ook echt. Er wordt te veel over anderen gepraat in plaats van mét anderen. Je hebt als journalist toch vragen? Je bent toch nieuwsgierig? Meningen zijn belangrijker geworden dan vragen.

Wij hebben een vrijdagavondprogramma. Een half uur over één wedstrijd uit de Eredivisie. Op zich een goed programma. Alleen vind ik het zo jammer dat we dat niet vanuit een stadion maken. Kom op, neem deel! Dat vinden die mensen bij Excelsior leuk. Zo maak je je gunfactor groter! Maar nee, we gaan in de studio zitten om over die mensen te praten. Zo wordt de kloof tussen het Mediapark en de rest van de wereld alleen maar groter.’ Een trek aan zijn sigaret. ‘Of vind jij dat allemaal oké, Stefan? Al dat gelul?’

Zeker niet altijd. Maar ik vraag me wel af of het mogelijk is om overal ter plekke te zijn. Bij veel kranten of tijdschriften is te weinig geld om mensen vrij te maken om overal fysiek aanwezig te zijn.

‘Bij de NOS zijn in elk geval middelen genoeg. Het gaat om prioriteiten. In de tijd dat er podcasts worden opgenomen waarin journalisten met elkaar praten, kunnen ze toch ook naar hun onderwerp rijden om er meer over te weten te komen? Dáár gaat het me om: waarachtige interesse.’

Joep Schreuder.

Zo te lezen en te horen erger je je al jaren kapot bij Studio Sport. Het roept de vraag op waarom je daar toch doorgaat.

‘Ben je serieus? Ik moet dan maar opstappen? Je kunt het ook omdraaien, hè? Je zou ook kunnen zeggen: Joep heeft een drive! En daarbij is het buiten, met al die geweldige cameramannen en met sommige mensen uit het voetbal, gewoon ontzettend fijn werken.’

Je schrijft over reportages die je tijdens het WK voetbal in 2014 in Brazilië maakte in de favela’s van Rio de Janeiro. Die halen vervolgens de uitzending niet. Daarover schrijf je: ‘Het schijnt te komen doordat Jan Smit op tv zo leuk over het Oranjegevoel kan praten.’

‘Tuurlijk, daar in Brazilië dacht ik wel: godverdorie, dit is zo mooi wat we hebben gemaakt. Dat moeten de kijkers zien! Ik ben een jaartje een beetje zuur geweest, zo rond die tijd inderdaad, dat geef ik wel toe. Maar inmiddels moet ik er ook een beetje om lachen, ik kan het relativeren. Ik stuur mijn reportages door en dan gaan anderen ermee aan de haal. I just do my thing. Zeg, waarom lach je?’

Ik moest denken aan de scène in je boek met Martin Jol, in 2009 en 2010 trainer van Ajax. Die vraagt in die tijd aan jou: ‘Heb je het naar je zin bij de NOS? Ga je al doorbreken?’ Jij geeft geen direct antwoord, maar stelt een wedervraag: ‘Martin, als je tevreden bent over een speler, zeg je het hem dan?’

Geamuseerd: ‘Leuk toch, die zinnetjes?’ Dan, ernstig: ‘Marseille. Rellen. Als enige cameraploeg. Traangas. Hooligans. Aangevallen. Ik: aangevallen. Snap je wat ik bedoel?’

Ik hoef geen vaste plek aan een talkshowta­fel, niet om te presente­ren en ook niet om te duiden

Dan hoorde je na afloop dus niet: ‘Goed gedaan, jongens.’

‘Nee, dat hoor je niet. Nooit.’

Een nieuwe sigaret komt uit z’n verpakking. ‘De autoraamjournalist’ word ik dan dus genoemd. Tja, ik kan ook in al die talkshows heel ernstig over voetbal gaan zitten praten. Dan hoor ik er ook bij. Maar ik vind dat journalisten gewoon hun werk moeten doen, Stefan. En een beetje nederig zijn.

Ik hoef geen vaste plek aan een talkshowtafel, niet om te presenteren en ook niet om te duiden. Ik ben tevreden zo. De BBC en de Duitse ARD hebben trouwens ook geen praatshows waarin eigen medewerkers te gast zijn. Ook dat is een kwestie van cultuur.

Ergens snap ik het wel hoor, dat je in die talkshows gaat zitten. Ik vind die aandacht voor mijn boek ook wel prettig voelen. Maar je moet er dus geen status aan ontlenen. Die talkshowroem is een gotspe en een farce.’

Een lange haal aan de filter. ‘Zo, dat is een mooie alinea voor je stuk. Vind je ook niet?’

Ter plekke verschijnt bij uitgeverij De Boekerij € 20

