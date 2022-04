‘Kabouter spelen, is dat niet iets voor jou, Louise?’

Loes Luca zoekt geen nieuwe liefde: ‘Wat Harald me gaf kan niemand anders me geven’

Het zou een afsluiting van haar carrière worden – maar dat is het nu, bij nader inzien, toch niet. Actrice Loes Luca (69) heeft haar spelplezier weer gevonden. In Uit het hoofd vertelt ze het publiek over haar angsten, haar acteerwerk, en over de mensen die ze verloor. ‘Ik denk dat het troostrijk is.’

24 april