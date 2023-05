Musserts schaduw is spannendste boek: ‘Vanaf de beginscène trekt hij je meteen het verhaal in’

Gouden Strop‘Een verrassend verhaal en fraaie historische beschrijvingen’, aldus de jury over Musserts schaduw van John Kuipers. Hij wint de NBD Biblion Gouden Strop, de prijs voor het beste in het Nederlands geschreven spannende boek.

De winnaar van 2023

‘Vanaf de beginscène trekt hij je meteen het verhaal in’

Musserts schaduw van John Kuipers | Uitgeverij Cargo € 21,99 (400 pag.)

Het is zaterdag 29 juni 1940 en op het Haagse treinstation Hollands Spoor treft de politie het lijk van een NSB’er aan. Het is Marnix Maas, juridisch raadsman van de organisatie. Het onderzoek leidt naar andere vooraanstaande NSB-leden, onder wie Meinoud Rost van Tonningen, Henk Feldmeijer en de leider van de nationaal-socialisten, Anton Mussert. Dat wordt manoeuvreren voor Charlie Swieninck, hoofdinspecteur van het Bureau Bijzondere Delicten. Want de kersverse Duitse bezetter is er als de kippen bij om zich ermee te bemoeien. Bovendien voert de NSB druk op Swieninck uit om de dader in een andere richting te zoeken. In Den Haag wordt intussen volop genoten van het lekkere zomerweer.

Wat zegt de jury?

Krijna Kuijt: ‘Ik houd niet van oorlogsboeken, maar debutant John Kuipers verraste mij volledig. Want het verhaal loopt compleet anders dan je verwacht. In mijn hoofd staat oorlog voor zware onderdrukking. En de bezetting was ook vreselijk, laat ik dat vooropstellen. Maar de mensen hadden daarnaast hun gewone dagelijks leven, konden ook nog lachen. Dat beschrijft Kuipers, evenals de moord, op geweldige wijze.

Hoe het komt dat er geen vrouwen zijn genomineerd? Tja, we hadden er graag een of meer vrouwen tussen gehad, maar dat zat er deze editie niet in. We hebben puur naar kwaliteit gekeken en dit vonden we toch echt de beste boeken.’

Ellis Gielen: ‘Musserts schaduw is een heel mooie mix tussen waargebeurd en verzonnen belevenissen. Er zit een goed onderzoek achter het verhaal en daardoor kon Kuipers, voormalig ANP-journalist, diep graven en details naar boven halen. Hij verpakte de moord en het speurwerk in mooie zinnen, zorgde voor een prachtige setting. Musserts schaduw heeft daardoor alles wat een thriller moet hebben. Heel interessant deze Gouden Strop-editie is dat teruggrijpen op verschillende periodes uit het verleden. En wat ik bijzonder fijn vond, is dat corona bijna helemaal verdwenen is als thema. Vorig jaar speelde dat een rol in bijna elke thriller, ontzettend storend. Want voor de verhalen was dat echt niet nodig.’

Gijs Korevaar: ‘Van de vijf boeken op de shortlist hebben er vier een historisch decor. Ik heb ooit geschiedenis gestudeerd, dus ik waardeer dat. Musserts schaduw speelt in zo’n historische setting, die John Kuipers prachtig beschrijft. Dat doet hij al direct in de beginscène op station Hollands Spoor, waardoor hij lezers meteen het verhaal in trekt. Hij laat mooi zien hoe het recherchewerk van Swieninck steeds moeilijker wordt door de tegenwerking van NSB’ers. Wat ons verder opviel: in veel boeken wordt het geweld harder, plastischer en bloederiger beschreven dan voorheen. Misschien is dat de invloed van tv-series en Scandinavische thrillers.’

De vier genomineerden

‘Fraai gedoseerd bouwt hij de spanning op’

Dodelijke Gelijkenis van Gauke Andriesse | Volt € 22,99 (400 pag.)

Dodelijke gelijkenis voert naar het Amerikaanse Baltimore in de roerige jaren 60. In een psychiatrisch ziekenhuis speelt zich een gruwelijk drama af. Rechercheur Boorman, een Amerikaan met een Nederlandse achtergrond, neemt de zaak in behandeling. Het onderzoek leidt hem naar een katholieke meisjesschool en een vermoorde non.

Dodelijke gelijkenis van Gauke Andriesse.

Gijs Korevaar: ‘Andriesse heeft niet voor niets al twee keer de Gouden Strop gewonnen. Spannend en vol thema’s die nog steeds actueel zijn.’

Ellis Gielen: ‘Een psychiatrische inrichting en een seriemoordenaar die zijn slachtoffers als groteske poppen neerzet. Een thriller van internationale allure.’

Krijna Kuijt: ‘Andriesse pakt de lezer meteen bij de kladden en weet daarna fraai gedoseerd de spanning op te bouwen. Hij doet dat in een puntgave stijl en met veel psychologisch inzicht.’

‘Een thriller vol markante personages’

De Hollander, een waddenthriller van Mathijs Deen | Alfabet € 19,99 (256 pag.)

De vondst van een dode Duitse wadloper op een drooggevallen zandplaat, tussen de muien en schorren van het waddengebied, zorgt direct voor problemen. De man ligt precies op een plek, vlak bij het eiland Borkum, waar Nederland en Duitsland al jarenlang een grensgeschil over hebben. De Bundespolizei stuurt daarom rechercheur Liewe Cupido, zoon van een Texelse visser en een Duitse moeder, om het lichaam op te eisen. Maar ook de Nederlandse politie bemoeit zich ermee.

De Hollander, een waddenthriller van Mathijs Deen.

Ellis Gielen: ‘Dit is een stilistisch sterke thriller vol markante personages. En het enige van de vijf genomineerde boeken dat geen historische setting heeft. Verrassend.’

Krijna Kuijt: ‘Is het een moord? Of een ongeluk? De Hollander is onverwacht intrigerend. Een rustig, mooi boek, heel fijn om te lezen. Ik wilde per se weten hoe het afliep.’

Gijs Korevaar: ‘Een kwalitatief goed boek. Mooi geschreven en gelaagd.’

‘Geeft een geweldige draai aan Jack the Ripper’

De Ripper connectie van Gerrit Barendrecht | Luitingh-Sijthoff € 22,99 (352 pag.)

Als journaliste Ida de Morsain in 1889 in de sloppen van Londen onderzoek doet naar Jack the Ripper, wordt ze aangevallen. Ze slaat haar belager van zich af en komt veilig terug in Amsterdam. Niet lang daarna vinden in Amsterdam moorden plaats die verdacht veel lijken op het werk van Jack the Ripper. Ida en haar geheime geliefde Julius Katz zijn ervan overtuigd dat de beruchte seriemoordenaar haar achterna is gekomen.

Krijna Kuijt: ‘Iedereen kent de verhalen over Jack the Ripper. Maar nu wordt er een verrassende Nederlandse draai aan gegeven waarvan je denkt: dat zou zomaar kunnen. Heel leuk.’

Ellis Gielen: ‘Een spannend verhaal dat een geweldige draai geeft aan een klassieker.’

Gijs Korevaar: ‘Fraaie thriller vol gruwelijke details.’

‘Wat moet dat worden, dacht ik eerst’

De Repair Club van Charles den Tex | HarperCollins € 22,99 (534 pag.)

De onschuldig ogende Repair Club, voor verongelukte waterkokers en kapotte broodroosters, heeft wel wat belangrijkers aan het hoofd dan huishoudelijk apparaten repareren. Dat blijkt al snel in deze thriller. De ex-spionnen mogen dan met pensioen zijn, het verleden zit hen op de hielen. Evenals de slagschaduw van de Koude Oorlog, zo ondervindt hoofdpersoon John Antink.

Ellis Gielen: ‘Ik heb een hekel aan James Bond en spionageverhalen zijn niet aan mij besteed. Maar dit boek heb ik binnen anderhalve dag verslonden. Fantastisch.’

Gijs Korevaar: ‘Den Tex geeft een kijkje achter de schermen van geheime diensten en Haagse ministeries, maar vertelt vooral een caleidoscopisch verhaal dat nergens vaart verliest.’

Krijna Kuijt: ‘Wat moet dat worden, spionage in Nederland, dacht ik eerst. Maar het is een heerlijk verhaal vol verrassende wendingen, waar je direct in wordt gezogen.’