Na twee glazen wijn heb ik opeens zin om met de kat te praten

Geld & Geluk De dieren van Gonny en Alberto krijgen het duurste voer: ‘Een zak van 19 kilo kost 90 euro’

Het hondenpension van Gonny en Alberto is elke dag open, maar ze kunnen af en toe best een dagje golfen. ‘Mensen denken vaak dat het een dure hobby is,’ vertelt Alberto in de Mezza-rubriek Geld en Geluk.