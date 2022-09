Nicole heeft mannen even afgezworen: ‘Seks mis ik niet, dat kan ik prima zelf’

‘Ik weet nog precies wanneer ik dacht: ik begin er niet meer aan. Vorig jaar zomer in de Ardennen. Mijn dochter Nynke van elf en ik zaten in een leuk huisje aan het water, overal om ons heen was het groen en zonnig. De weken ervoor was het zo druk geweest op kantoor dat ik er hoofdpijn van had gekregen. Je kunt dus wel stellen dat ik eraan toe was, aan ontspannen in de bossen.