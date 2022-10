Niets in mij wil elektronisch gekooid worden

BV de Liefde Lukas: ‘Na enig aandringen biechtte ze op: haar ex-man was nog steeds haar man’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Het is dus wél mogelijk, dacht Lukas (41) toen hij via een online datingapp zijn ideale vrouw vond. ‘Totdat ze mij na enig aandringen alles opbiechtte.’

13 september