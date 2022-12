Oekraïense Katie Koss ontroerde tijdens actiedag Giro 555: ‘Ik voel hun verdriet, dat raakt mij het meest’

Interview Jochem Myjer zoekt al 9 jaar balans na operatie: ‘Van volle batterij naar ineens boem, leeg’

Als hij aan zijn Gorgel-boeken werkt, zit Jochem Myjer (45) in een wereld waarin alles perfect is. Toch stopt hij ermee; hij ziet een nieuwe taak voor zichzelf. ,,Ik ben volkskomiek en in de positie dat ik mensen bij elkaar kan krijgen’’, vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.

19 november