Om de drie weken moest ik de voordeur bijzagen

BV de Liefde Katinka was in verwach­ting en zielsgeluk­kig, maar toen zei haar vriend: ‘Ik voel het niet meer’

Katinka (38) was net zwanger toen haar vriend haar verliet. ‘Zes jaar later kan ik met liefde terugkijken.’ In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.