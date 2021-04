Onverwachte hobby’s: ‘Mijn collega’s hebben geen idee wat ik in het weekend doe’

Interview Henny Vrienten: ‘Ik ben 72 en wil een nieuw bandje beginnen, dat is toch blinde ambitie?’

28 maart Kinderen vindt hij de mooiste medeburgers. Muzikant en familieman Henny Vrienten over ouder worden, het geloof en zijn gezongen autobiografie. Er zijn plannen, en beperkingen. ‘Ik ben van nature heel vriendelijk, maar als ik in een band zit, moet het gaan zoals ik in gedachten heb.’