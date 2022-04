Pieter wil dolgraag vader zijn: ‘Hoop dat draagmoeder een optie is, of co-ouderschap’

‘Drie jaar geleden pakte ik één koffer en de art-decokast die ik van mijn oma erfde, en verliet de vrouw met wie ik al bijna mijn hele volwassen leven samen was. Ik wilde heel graag kinderen, zij – vijf jaar ouder dan ik – had er al drie. Dus genoot ik van haar kinderen en van die van vrienden en familie, en dacht dat ik er zo mee kon leven. Tot ik in een burn-out belandde en ontdekte dat het uitblijven van mijn vaderschap een groot pijnpunt was. Aan liefde tussen mijn vrouw en mij geen gebrek, maar als je diepste wensen zo fundamenteel verschillen, is er geen grond om op te bouwen.