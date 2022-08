Schrijver Arthur Japin: ‘De wens om jezelf te laten horen, die ken ik ook goed’

Edson da Graça komt uit diep dal: ‘Ging helemaal kapot aan de schulden, aan het blowen’

André van Duin was zijn voorbeeld, maar de weg naar het magische scherm en het podium was vol hobbels en obstakels. Presentator en standup-comedian Edson da Graça (41) in Mezza over de tijd dat hij kapotging aan schulden en blowen, over zijn geliefde én zijn ex. ‘We hebben ook een app-groep met z’n drieën.’

20 augustus