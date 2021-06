Studieadviseur Katja geeft studenten advies voor een zo ontspannen mogelijk leven

Voorpublicatie Ontsnapt uit de duisternis: zoon van Joe Biden schrijft over verlies, trauma en verslaving

15 mei Advocaat, investeerder en presidentszoon Hunter Biden (51) schrijft in zijn autobiografie openhartig over verlies, trauma’s en zijn crackverslaving. En over de onverbrekelijke band met zijn vader en overleden broer. ‘Mijn vader heeft vaak gezegd dat Beau zijn ziel was en ik zijn hart.’ Een voorproefje.