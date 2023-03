Tania Kross: ‘Veel Nederlanders op Curaçao laten Polen invliegen om hun huizen te verbouwen’

Schrijver Lex Paleaux schrijft over pubertijd in inrichting: ‘Na een week wist ik, hier moet ik zo snel mogelijk weg’

Zijn aangrijpende vierde roman Als de dood zucht, houd ik mijn adem in, over acht jongeren in een psychiatrische kliniek, is gebaseerd op zijn eigen herinneringen. Voor Mezza neemt schrijver Lex Paleaux (45) ons mee naar de tijd waarin hij als puber achter de omheining van een inrichting verdween.