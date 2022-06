Van thriller tot roman: dit zijn onze tien boekentips voor de zomer

Epische roman vol kleurrijke personages

Het is 1944. De geallieerde troepen trekken op in Italië en de jonge Britse soldaat Ulysses Temper en kunsthistorica Evelyn Skinner ontmoeten elkaar in een verwoeste Toscaanse wijnkelder. Stilleven van Sarah Winman draait om het verdere verloop van hun levens en verplaatst zich van de heuvels in Toscane naar de smog in het Londense East End en de pleinen van Florence. Een epische roman vol kleurrijke personages, liefde, familie en verbondenheid.

Orlando € 24,99