Wat moet ik doen met de 600 boeken van mijn vader?

BV de Liefde Simone is verliefd op Bas, maar hij liegt over alles: ‘Vind het zielig, maar zo wil ik niet verder’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Simone (38) mag dan verliefd zijn op Bas, hij moet eerst in therapie. ‘Ik wacht nu op een opeenstapeling van positieve gebeurtenissen.’

3 januari