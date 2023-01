We waren jaloers op het publiek van Jan: ‘Zij een heel bijzondere avond, wij het vuilnis’

Interview Yesim Candan: ‘Liever ongelukkig in een relatie dan gescheiden alleen, weet ik nu’

Opeens is ze overal, Yesim Candan (47). Als tafeldame in talkshows, als activist in columns en essays. Wie is de vrouw die de term ‘bicultureel’ bedacht na de moord op Theo van Gogh en opkomt voor vrouwenrechten en homoacceptatie en vecht tegen racisme? ‘Ik begreep al jong dat als ik gehoord wilde worden, ik dus succesvol moest zijn,’ zegt ze in ons magazine Mezza.

3 december