Zangeres Lakshmi: ‘Het heeft iets heel lekkers om mensen op te fokken’

Hemd van het lijf Hans Kesting drinkt iedere dag: ‘Om vijf uur gin-to­nic, glas wijn tijdens het koken en nog twee bij het eten’

In de bus naar een theatervoorstelling wordt Hans Kesting steevast in slaap gewiegd (‘heerlijk’) en na zijn vijftigste is hij gestopt met wild leven. ‘Als man van 61 nog een pilletje nemen, dat voelt raar.’

11 juni