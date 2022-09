Ze willen Jans onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau terug

BV de Liefde Merel dacht dat ze op Tinder de man van haar leven had gevonden, maar de date viel vies tegen

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Merel (34) dacht dat ze op Tinder de man van haar leven had gevonden. ‘Mijn beste vriendin en ik lachen er nog steeds om.’

23 augustus